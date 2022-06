Spannend congres bij VVD: partij verdeeld over stikstofbeleid

Een deel van de landelijke VVD-bestuurders en raads- en statenleden vindt dat het stikstofbeleid nu te veel over de landbouw en de verkleining van de veestapel gaat. Een voorstel om de Tweede Kamerfractie op een ander spoor te zetten komt vanmiddag in stemming. Volgens het voorstel zou er meer geld naar innovatieve technieken moeten gaan om de stikstofuitstoot te verminderen.

VVD-leden en politici zijn bijeen in Halfweg voor een partijcongres. Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen: het stikstofbeleid van het kabinet. De partij denkt er verdeeld over.

De boeren, van actiegroep Voll Gass, protesteerden tegen de stikstofplannen die het kabinet gisteren presenteerde. Ze zijn het oneens met de aankondiging van het kabinet om de stikstofuitstoot in veel delen van het land met 70 procent terug te dringen.

"Het voelde als onaangenaam met je huis in beeld en je gezin thuis", zei Van der Wal tegen de NOS. Ze zegt altijd in gesprek te willen "maar je huis is je huis". Ze voegde toe dat de aankondiging van gisteren "geen fijne boodschap is voor de boeren" maar dat ze wel het gevoel had dat de boeren gisteren oprecht in gesprek wilden. VVD-leider Rutte zei ook dat demonstreren mag, maar veroordeelde het opzoeken van mensen thuis.

Klein protest bij congres

Ook vandaag was er weer een protest, al was dat iets kleinschaliger dan gisteren. Een aantal boeren kwam samen in de buurt van de ingang van Sugar City, waar het VVD-congres wordt gehouden. Zij deelden onder meer flyers uit aan leden die op het terrein aankwamen. Na ongeveer twee uur vertrokken zij weer.

De boeren die met hun trekkers naar Halfweg kwamen riepen leden op om voor de stikstofmoties te stemmen. Volgens de politie ging het om vier trekkers en enkele boeren die met hun familie waren gekomen.

De boeren die gisteren bij het huis van Van der Wal demonstreerden noemden hun actie niet intimiderend, maar de minister zag dat anders: