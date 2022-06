Tieners zetten medewerkster supermarkt Hoofddorp mes op de nek

Twee tieners hebben gisteren met veel geweld een supermarkt in Hoofddorp overvallen. Toen de politie ze even later oppakte bleek het te gaan om een 13-jarige jongen uit Amsterdam en een 14-jarige jongen uit Hoofddorp.

De twee jongens renden gistermiddag plotseling door de winkel, gemaskerd en gewapend met een mes. Daarbij bedreigden ze een medewerkster. "Zij heeft het mes op haar nek gehad en is heel erg geschrokken nog hierdoor", aldus een politiewoordvoerder bij NH Nieuws.

Een andere medewerker van de winkel wist de tieners te verjagen door spullen naar ze te gooien. De twee renden weg, achtervolgd door die medewerkers. Hij verloor het duo uit het oog.

Verdachte klemgereden

Een klant van de winkel wist, na aanwijzingen van omwonenden, een van de twee verdachten klem te rijden en in bedwang te houden. De politie nam de jongen mee.

Iets later pakte de politie ook de tweede verdachte op. Bij hun arrestatie bleken de jongens meerdere messen bij zich te hebben.

De winkelmedewerkers hebben aangifte gedaan. Zij krijgen slachtofferhulp. De twee tieners zitten nog vast.