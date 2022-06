Brouwer/Meeuwsen en Schoon/Stam al zeker van volgende ronde WK beachvolleybal

Omdat de andere wedstrijd in de poule van het Nederlandse duo is gewonnen door Nõlvak en Tiisaar uit Estland, worden Brouwer en Meeuwsen minimaal tweede. Zowel de Esten als de Nederlanders hebben hun eerste twee wedstrijden gewonnen, zij maken maandag onderling uit wie poulewinnaar wordt.

Bij de WK wordt er gespeeld in twaalf poules van vier teams. De nummers één en twee van iedere poule plaatsen zich voor de knock-outfase, evenals de vier beste nummers drie. De overige teams die derde worden, strijden onderling om de laatste vier plekken in de knock-outfase.

Meer Nederlanders in actie

Van de Nederlandse deelnemers is alleen het duo Leon Luini en Ruben Penninga is nog niet in actie gekomen op de WK in Rome. Zij spelen zaterdagavond hun eerste poulewedstrijd.

Het duo Varenhorst/Van de Velde komt deze zaterdag ook in actie, zijn spelen dan hun tweede groepswedstrijd.