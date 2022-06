Poolse topspits Lewandowski ontbreekt tegen Oranje in De Kuip

In de wedstrijdselectie van Louis van Gaal ontbreken Noa Lang en Vincent Janssen. Lang was afgelopen woensdag tegen Wales nog basisspeler, Janssen sloot pas deze week aan omdat hij ging trouwen .

De spits van Bayern München zou in overleg met de bondscoach besloten hebben om niet te spelen omdat drie wedstrijden in zeven dagen aan het eind van het seizoen te zwaar zouden zijn. Lewandowski maakte woensdag nog de openingstreffer in het Nations League-duel met de Belgen. Die goal had uiteindelijk weinig waarde, Polen verloor met 6-1.

Nederlands elftal bij de NOS

De Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Polen is te volgen via een livestream en liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Op NPO 1 is het duel ook te zien en via NPO Radio 1 is het radioverslag te horen.

Zaterdag 11 juni, 20.45 uur: Nederland-Polen (NPO 1)

Dinsdag 14 juni, 20.45 uur: Nederland-Wales (NPO 3)