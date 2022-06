Betalen voor trainingen, alle vakantiedagen op; maar winst EK bowlen maakt alles goed

Bowlen is een sport die meestal meer kost dan het oplevert. Dat weet de Nederlandse topbowler Jord van Weeren als geen ander. Maar vrijdagmiddag bleken zijn investeringen het allemaal waard: samen met vier landgenoten verwierf de 28-jarige Leidenaar eeuwige bowlingglorie door in Helsinki het EK te winnen.

Die prestatie is bijzonder. Zeker omdat Nederland eigenlijk helemaal geen topland is in het bowlen in teamverband. De Scandinavische landen maken samen met Italië in Europa de dienst uit. Nederland is een subtopper.

Dat blijkt wel uit het feit dat Nederland in 1995 voor de laatste keer een prijs won in teamverband. Nu kregen Van Weeren, Michell Stinissen (36) en de jonkies Nick de Gelder (21), Mike Bergmann (21) en Kenneth Ramos (18) dat dus voor elkaar in Finland.

Topsport met dure ballen

Maar waar komt dat succes dan zo ineens vandaan? En hoe ziet het leven van een Nederlandse topbowler er eigenlijk uit? Van Weeren: "Wij benaderen het als topsport: de jongens in ons team laten dingen voor de sport."

"Wij vormen een relatief jonge ploeg met vijf mannen tussen de 18 en 36 jaar oud. Zelf train ik drie keer per week, speel ik competitie en doe ik mee aan toernooien. Het komt er dus op neer dat je zes keer per week op de bowlingbaan staat."