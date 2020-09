Oranje ziet groepsgenoten Italië en Bosnië gelijkspelen

Italië en Bosnië-Herzegovina houden elkaar in evenwicht - NOS

Italië is in groep 1 van de Nations League begonnen met een gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. De groepsgenoten van Oranje bleven in Florence op 1-1 steken.

Edin Dzeko schoot Bosnië na 57 minuten van dichtbij op 0-1, nadat de AS Roma-aanvaller de bal uit een corner voor z'n voeten had gekregen.

Een kleine tien minuten later zorgde Stefano Sensi met wat geluk voor de 1-1. De middenvelder van Internazionale schoot de bal via een Bosnisch been langs de daardoor kansloze doelman Ibrahim Sehic.

Bosnië mist kansen op de winst

Italië zocht vervolgens naar de winnende treffer, maar Bosnië was nog het gevaarlijkst met een hard schot van Ibrahim Sehic. Keeper Gianluigi Donnarumma verrichtte echter een prima redding. Een gevaarlijke inzet van Muhamed Besic ging in de slotfase nog rakelings naast het Italiaanse doel.

Italië speelt komende maandag zijn tweede groepsduel van de Nations League. Nederland is dan in Amsterdam de tegenstander. Bosnië ontvangt dan op hetzelfde moment Polen.