Noord-Ierland rouwt om oud-bondscoach Billy Bingham: 'Hij deed het onmogelijke'

Het is misschien wel de grootste stunt van het wereldkampioenschap van 1982. Op een smoorhete avond in Valencia vallen bijna 50.000 Spanjaarden stil als Gerry Armstrong de bal hard onder doelman Luis Arconada in het doel schiet.

"Hij was de beste bondscoach die Noord-Ierland ooit heeft gehad", zei Armstrong, de maker van die beroemde treffer in Sevilla. "Hij maakte het onmogelijke mogelijk."

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar ooit was Noord-Ierland een elftal om rekening mee te houden op het WK. In 1958 bereikten de Noord-Ieren bij hun debuut zelfs de kwartfinales in Zweden. In 1982 strandde de ploeg in de tweede ronde en in 1986 was de groepsfase het eindstation.

Little Billy

Terwijl de Tweede Wereldoorlog nog woedde in Europa was Bingham, een jongetje uit Bloomfield in het oosten van Belfast, een kleine sensatie op straat. De schooljongen was de ster van Elmgrove, de school waarmee hij kampioen werd. Met het Noord-Ierse schoolelftal speelde hij in 1945 al tegen Ierse leeftijdsgenoten. Het talentje maakte vier doelpunten in twee duels.

Voor zijn achttiende kreeg Bingham een contract bij Glentoran, de club uit zijn buurt. En amper een jaar later werd hij door Sunderland naar Engeland gehaald. Ondanks zijn status combineerde hij de trainingen en wedstrijden in de Noord-Engelse havenstad met een baantje in de haven.

Het publiek op Roker Park omarmde 'Little Billy' al gauw. Ook Engeland leerde hem spoedig kennen. En in 1958 volgde de rest van de wereld.