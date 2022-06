Golden State Warriors dankzij Curry weer naast Boston Celtics in NBA-finale

Golden State Warriors heeft de stand weer gelijk getrokken in de finale van de NBA tegen Boston Celtics: 2-2. Aan de hand van Stephen Curry wonnen de Warriors op vreemde bodem het vierde duel met 107-97.

Curry kampte met een lichte blessure aan zijn voet, maar daar was tijdens de wedstrijd weinig van te merken. De ster van Golden State kwam tot maar liefst 43 punten (zeven driepunters) en tien rebounds. "In het duel hoefde ik nauwelijks aan mijn voet te denken. En als je dan wint, maakt dat de vlucht van 5,5 uur naar huis wel wat aangenamer."

Namens Boston kwam Jayson Tatum tot 23 punten, maar ook hij kon niet voorkomen dat de Celtics, die halverwege nog met 54-49 leidden, in de tweede helft aanvallend weinig meer konden brengen.

De reeks in de best-of-7-finale wordt maandag in San Francisco voortgezet met een thuisduel voor de Warriors. Al dertig keer eerder stond het in de NBA-finale na vier wedstrijden 2-2. In 22 gevallen ging de titel naar de ploeg die 'Game Five' won.