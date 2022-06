Het shirt van ASV Arkel zit Frenkie de Jong niet voor niets als gegoten

"Het weekend van De Nationale Voetbaldag staat in het teken van de verhalen van al deze liefhebbers", meldde de KNVB in een persbericht. "Het laat zien wat voetbal voor de maatschappij betekent. Hoe clubliefde van generatie op generatie wordt doorgegeven en hoe een vereniging voor veel mensen ook een soort van tweede thuis is." Toen de internationals van Oranje vrijdag bij wijze van aftrap van bovenstaande actie in het begin van de training in Zeist het shirt van hun eerste club droegen, gingen her en der in het land clubharten gloeien. Zo ook in Arkel en omgeving. Frenkie de Jong zette het dorp en de plaatselijke voetbalclub de afgelopen jaren op de kaart.

Back in the jersey where it all started,@asvarkel a club that feels like home for me and my family 💙 pic.twitter.com/HMuTyaOQBZ — Frenkie de Jong (@DeJongFrenkie21) June 10, 2022

Op weg naar Arkel voert de Bazeldijk langs het Merwedekanaal, langs boerderijen, pony's en geitjes op groene weides naar het Zuid-Hollandse dorp in de Alblasserwaard, iets ten noorden van Gorinchem in het gelijknamige Land van Arkel. In het shirt van Oranje Voor het spoor rechtsaf en je arriveert bij Sportpark Schoonzigt, de thuishaven van ASV Arkel. Frenkie de Jong voetbalde er van zijn vijfde tot zijn achtste en ging toen naar Willem II. Een ingelijst shirt van de Tilburgse club en eentje van Ajax hangen in het zogenoemde 'Glazen Huis', de luxe ontvangstruimte naast het hoofdveld. Daar hangt-ie. Tussen de twee ramen met uitzicht op de velden op een centrale plek in de kantine. Een grote plaat van Frenkie de Jong in Oranje.

Nederlands elftal bij de NOS De Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Polen is te volgen via een livestream en liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Op NPO 1 is het duel ook te zien en via NPO Radio 1 is het radioverslag te horen. Zaterdag 11 juni, 20.45 uur: Nederland-Polen (NPO 1) Dinsdag 14 juni, 20.45 uur: Nederland-Wales (NPO 3)

Harry Schenau komt binnenlopen. Als lid van de materialencommissie kent hij het shirt van de club als geen ander. Clubhistoricus mag je hem gerust noemen, al vindt hij dat zelf wat veel eer. Hij geeft een exclusieve rondleiding, te beginnen bij een expositie in de oude bestuurskamer. In alle boeken en foto's komt één man steeds terug. Niet Frenkie, maar John de Jong, de vader van Frenkie, toen nog met lang haar, een flinke mat aan de achterkant. "John loopt als een rode draad door de club", vertelt Harry over Mister Arkel, die maar liefst 780 wedstrijden in het eerste speelde. In een vitrine ligt een oude, blauwe nepleren sporttas met ASV Arkel erop. "Zo een heeft John nog steeds, maar dan in het zwart", zegt Harry. "Die kregen we toen we een jaar of zeven, acht waren. Al meer dan veertig jaar neemt hij die kleine leren tas mee. Hij hoeft geen nieuwe tas. Dat zegt alles over John. Doe normaal, hou het simpel. Dat heeft Frenkie ook."

Frenkie in Oranje bij ASV Arkel - NOS

Aan de wand in de kantine hangt een fotocollage met plaatjes uit de clubgeschiedenis. Frenkie's vriend Sander Dekkers staat er op een kampioensfoto met het eerste, broer Youri is te zien en verder is het vooral John de Jong. Harry wijst op een foto met Frenkie's opa Hans de Jong, vader John en broer Youri. Opa Hans de Jong was drager van de Gouden Speld van ASV Arkel en in 2008 kreeg hij een koninklijke onderscheiding vanwege zijn maatschappelijke betrokkenheid bij de voetbalclub en de kerk in Arkel. Tot op hoge leeftijd floot Hans de Jong nog jeugdwedstrijden. Hij overleed op 5 januari 2018 op 79-jarige leeftijd. In het shirt van zijn vader Harry opent de deur van de materiaalkamer. Alle kleding ligt keurig geordend, met shirts uit het heden en verleden van ASV Arkel. Hij haalt een blauwwit gestreept shirt tevoorschijn. Nummer veertien op de rug. Ooit gedragen door Cruijff-adept John de Jong. "Toch zeker van een jaar of dertig, veertig geleden." Terug in de kantine klimt Harry op de tafel en houdt hij dat shirt voor de plaat van Frenkie aan de wand. Het is dan net alsof Frenkie in het shirt van zijn vader speelt. De historie van ASV Arkel verweven in een beeld. Een foto waard.

Frenkie de Jong in Oranje of is het ASV Arkel? - NOS