'Onacceptabel': politici reageren met afschuw op protestactie boeren

Onacceptabel! Dit is intimidatie. Laat politici thuis met rust. Debat voer je op basis van argumenten, niet op deze manier. Ik snap dat het stikstofbesluit voor veel boeren enorme consequenties heeft, maar dit gaat veel te ver. https://t.co/XHb0rnitJa

Het is de afgelopen jaren vaker voorgekomen dat politici thuis zijn opgezocht. Zo kreeg D66-fractieleider Jetten in 2020 ongevraagd een voedselpakket thuisbezorgd van leden van de Farmers Defence Force. Die actie vond Jetten te ver gaan, hoewel er volgens hem geen sprake was van een dreigende sfeer.

Vorig jaar werd een man met een masker opgepakt die herhaaldelijk bij toenmalig CDA-minister De Jonge had aangebeld. En begin dit jaar stond een schreeuwende man met een fakkel voor de woning van D66-minister Kaag (Financiën). Hij werd veroordeeld tot zes maanden cel.

Kaag prijst nu via Twitter de "moed van collega Christianne van der Wal, om standvastig het gesprek aan te gaan. Maar wat nog meer indruk maakt: de angst van haar gezin die ze beschrijft. Laat iedere demonstrant dat goed in z'n oren knopen. Blijf weg bij mensen thuis!"

Beelden van de demonstratie vrijdagavond: