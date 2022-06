Europees onderzoek: coronavaccins zorgen niet voor lang uitblijven menstruatie

Volgens het Europees Medicijnagentschap EMA is er geen verband tussen mRNA-coronavaccins en het uitblijven van de menstruatie. De Europese gezondheidstoezichthouder heeft dat onderzocht omdat er meldingen waren van menstruatiestoornissen na een dubbele vaccinatie met Moderna of Pfizer/BioNTech.

Onder uitblijvende menstruatie verstaat het agentschap dat er ten minste negentig dagen geen bloeding is. Bij het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb zijn ruim 4000 meldingen binnengekomen van het uitblijven van de menstruatie na een vaccinatie. Veel van die meldingen gingen over een kortere periode dan negentig dagen.

Lareb twijfelt niet aan de uitkomsten van het EMA-onderzoek. Maar "er is daar gekeken naar het uitblijven van de menstruatie over een wat langere periode." De meldingen die bij het Lareb zijn binnengekomen gaan veelal over een kortere tijd.

Ze laat verder weten dat Lareb zelf onderzoek doet naar het uitblijven van de menstruatie en het eventuele verband met de inentingen.