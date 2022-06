Europees onderzoek: coronavaccins veroorzaken niet lang uitblijven menstruatie

Volgens het Europees Medicijnagentschap EMA is er geen verband tussen mRNA-coronavaccins en het uitblijven van de menstruatie. De Europese gezondheidstoezichthouder heeft dat onderzocht omdat er meldingen waren van menstruatiestoornissen na een dubbele vaccinatie met Moderna of Pfizer/BioNTech.

Onder uitblijvende menstruatie verstaat het agentschap dat er ten minste negentig dagen geen bloeding is. Bij het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb zijn ruim 24.000 meldingen binnengekomen van het uitblijven van de menstruatie na een vaccinatie. Veel van die meldingen gingen over een periode korter dan negentig dagen. Het ging om uiteenlopende klachten, zoals een hevige of een uitblijvende menstruatie. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 17 miljoen vaccins gegeven aan vrouwen, inclusief boosterprikken.

Lareb twijfelt niet aan de uitkomsten van het EMA-onderzoek. Maar "er is daar gekeken naar het uitblijven van de menstruatie over een wat langere periode." Het bijwerkingencentrum doet zelf ook onderzoek naar het uitblijven van de menstruatie en het eventuele verband met de inentingen.

Stoornissen, stress en vermoeidheid

Vrouwen die dubbel ingeënt zijn hebben aan EMA gemeld dat ze heviger of langer bloeden. De Europese vaccinatiewaakhond doet nog onderzoek of daar een verband tussen bestaat.

Stoornissen kunnen volgens het EMA ook andere oorzaken hebben, zoals medische aandoeningen. Ook stress en vermoeidheid kunnen een rol spelen.