Stikstofdoelenkaart geeft meer helderheid, 'maar wordt hele klus'

Boeren in Nederland weten al jaren dat ze minder stikstof moeten gaan uitstoten, maar vrijdag is eindelijk duidelijk geworden waar de grootste reductie plaats moet vinden. Vooral rond natuurgebieden wil het kabinet grote stappen zetten , zo wordt duidelijk uit de gepresenteerde stikstofdoelenkaart.

Verduurzamen, verplaatsen of beëindigen: dat zijn de opties die boeren krijgen en waar ook subsidies voor beschikbaar zijn. Voor veel agrariërs die dicht bij natuurgebieden wonen, wordt stoppen bijna onontkoombaar, want daar moet de stikstofuitstoot met 70 procent omlaag. Erisman: "Als ik een van die boeren was, zou ik de komende tijd wel met mijn bedrijfsadviseur in overleg gaan."

De eerste reacties uit de landbouwsector duiden op flinke weerstand. In de straat waar stikstofminister Van der Wal woont, voerde een groep boeren vanavond actie. Op 22 juni is er een demonstratie in Den Haag en de Farmers Defence Forse verwacht de komende tijd "grote acties".

Het kabinet heeft de bal nu bij de provincies gelegd: zij moeten de kabinetsdoelstellingen op lokaal en regionaal niveau uitwerken. Zij moeten dit voor 1 juni 2023 hebben geregeld. Het feit dat er in maart volgend jaar Provinciale Statenverkiezingen zijn, betekent dat provinciale politici niet staan te springen om al te rigoureuze maatregelen te nemen.

De provincies moeten in samenwerking met alle betrokken sectoren (industrie, bouw, mobiliteit en landbouw) definitief vastleggen hoe de uitstoot precies wordt aangepakt. "Er wordt ingezet op een evenredige reductie, dus er komt nog een doorrekening wat er in andere sectoren moet gebeuren", zegt Erisman.

Sommige boerengezinnen peinzen er niet over om te stoppen, leggen ze uit in deze video van Nieuwsuur: