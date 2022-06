Stikstofdoelenkaart geeft meer helderheid, 'maar het wordt een hele klus'

De provincies moeten in samenwerking met alle betrokken sectoren (industrie, bouw, mobiliteit en landbouw) definitief vastleggen hoe de uitstoot precies wordt aangepakt. "Er wordt ingezet op een evenredige reductie, dus er komt nog een doorrekening wat er in andere sectoren moet gebeuren", zegt Erisman.

"Het grote nieuws is dat elke boer nu kan zien hoeveel er in zijn omgeving moet worden gereduceerd", zegt hoogleraar Erisman. "Tot nu toe bleef dat vaag, en ook nu blijven er slagen om de arm, maar in grote lijnen is er wel duidelijkheid." Hoewel het een impopulaire boodschap is voor de agrariërs, kunnen ze volgens Erisman nu wel beter een besluit maken over hun toekomst.

Voor de natuur zijn de gepresenteerde stikstofdoelen goed nieuws, vervolgt de expert. "Dit gaat om een substantiële reductie die planten en dieren ten goede komt." De grote hoeveelheid stikstof in Nederland tast bijvoorbeeld de biodiversiteit aan. Daarnaast betekent stikstofreductie dat er ook weer op grote schaal wegen en gebouwen mogen worden gebouwd. Maar zo ver is het dus nog niet.