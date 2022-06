Weer averij Frankrijk: wereldkampioen laatste in Nations League-groep

Moet wereldkampioen Frankrijk vrezen voor degradatie uit de hoogste divisie van de Nations League? Met twee punten uit drie wedstrijden zal die gedachte toch wel door het hoofd van bondscoach Didier Deschamps geschoten zijn. Al had het ook nog erger gekund. Na de nederlaag tegen Denemarken (2-1) en een gelijkspel tegen Kroatië (1-1) liep de titelverdediger in de Nations League vrijdagavond opnieuw een blauwtje. Kylian Mbappé voorkwam in de slotfase namelijk een nederlaag tegen Oostenrijk: 1-1. Koploper Denemarken liep tegen zijn eerste nederlaag aan. In Kopenhagen verloor de ploeg met 1-0 van Kroatië.

Feyenoorder Gernot Trauner haast zich om de doelpuntenmaker Andreas Weimann (10) te feliciteren met de 1-0 tegen Frankrijk. - AFP

Maandag stuurde Deschamps in de reprise van de WK-finale van 2018 tegen de Kroaten nog een B-ploeg het veld in. Maar in het Ernst Happel-stadion in Wenen - dit keer zonder stroomstoring of gapend gat in de grasmat - was daarvan geen sprake. Mbappé begon weliswaar op de bank, maar met Karim Benzema, Antoine Griezmann, Kingsley Coman en de veelbesproken Aurélien Tchouaméni (die voor tachtig tot honderd miljoen euro op weg lijkt van AS Monaco naar Real Madrid) kon niet van tweede keus gesproken worden.

Oostenrijk, met Feyenoorder Gernot Trauner naast David Alaba in het hart van de defensie, was daar niet van onder de indruk en begon fris en aanvallend aan het duel. Vijf minuten voor rust kreeg het zelfs de beloning, toen spits Andreas Weimann na een aanval via Marko Arnautovic, Xaver Schlager en Konrad Laimer de bal in het doel schoof. Franse furie na rust Na rust drukte Frankrijk de Oostenrijkers met de rug tegen de muur en kneep ze langzaam de keel dicht. Dat resulteerde meteen in grote kansen voor onder anderen Coman en Benjamin Pavard, maar opnieuw stond doelman Patrick Pentz zijn mannetje. Na ruim een uur maakte Kylian Mbappé alsnog zijn opwachting in plaats van Griezmann en toen niet veel later de Oostenrijkse aanvoerder Alaba geblesseerd het veld verliet, leek een Oostenrijkse stunt alsnog ver weg. De Franse furie leek echter voorbij en Oostenrijk kreeg zelfs kansen op 2-0. Acht minuten voor tijd viel de gelijkmaker alsnog. Mbappé liep weg uit de rug van Trauner, liet ook oud-Ajacied Max Wöber zijn hielen zien en schoot de bal hard in het dak van het doel.

Kylian Mbappé laat Nicolas Seiwald zijn hielen zien. - AFP

Vier minuten later dook Mbappé weer op voor doelman Pentz, maar die zag de bal via zijn dijbeen op de lat belanden. Met kunst- en vliegwerk, en een flinke dosis geluk, hielden de vastberaden Oostenrijkers het punt vast.

Modric leidt Kroaten na rust langs Denen Ondanks de afgewende nederlaag is Frankrijk laatste in de groep. Kroatië, dat net als de Fransen één punt had, was namelijk met 1-0 te sterk voor Denemarken. Kroatië begon in het Parken-stadion in Kopenhagen zonder Luka Modric en dat had zijn weerslag. Het waren de Denen die het spel maakten en de beste kansen kregen. Zo werd een geplaatst schot van Andreas Cornelius (ook al twee keer trefzeker tegen Frankrijk) nog net uit de hoek getikt door doelman Dominik Livakovic.

Christian Eriksen snelt weg bij Marcelo Brozovic. - EPA