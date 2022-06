Moet Frankrijk vrezen voor degradatie na nieuwe zeperd in Nations League?

In de reprise van de WK-finale van 2018 tegen de Kroaten afgelopen maandag stuurde Deschamps nog een B-ploeg het veld in, maar in het Ernst Happel-stadion in Wenen - dit keer zonder stroomstoring of gapend gat in de grasmat - was daarvan geen sprake.

Kylian Mbappé begon weliswaar op de bank, maar met Karim Benzema, Antoine Griezmann, Kingsley Coman en de veelbesproken Aurélien Tchouaméni (die voor tachtig tot honderd miljoen euro op weg lijkt van AS Monaco naar Real Madrid) was van een tweede keus zeker geen sprake.

Oostenrijk, met Feyenoorder Gernot Trauner naast David Alaba in het hart van de defensie, was daar niet van onder de indruk en begon fris en aanvallend aan het duel. Vijf minuten voor rust kreeg het zelfs de beloning, toen spits Andreas Weimann een aanval via Marko Arnautovic, Xaver Schlager en Konrad Laimer de bal in het doel schoof.

Franse furie na rust

Na rust drukte Frankrijk de Oostenrijkers met de rug tegen de muur en kneep langzaam de keel dicht. Dat resulteerde meteen in grote kansen voor onder anderen Coman en Benjamin Pavard, maar opnieuw stond doelman Patrick Pentz zijn mannetje.

Na ruim een uur maakte Kylian Mbappé alsnog zijn opwachting in plaats van Griezmann en toen niet veel later de Oostenrijkse aanvoerder Alaba geblesseerd het veld verliet, leek een Oostenrijkse stunt alsnog ver weg.

De Franse furie leek echter voorbij en Oostenrijk kreeg zelfs kansen op 2-0. Acht minuten voor tijd liep Mbappé echter weg uit de rug van Trauner, liet ook oud-Ajacied Wöber zijn hielen zien en schoot de bal hard in het dak van het doel.