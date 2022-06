'Onderzoek naar meer verantwoordelijken neerhalen MH17 nog dit jaar afgerond'

In twee jaar 67 zittingsdagen, nabestaande Piet Ploeg was bij de meeste aanwezig. Nu de rechtbank er bij stilstond dat het klaar was, toch een moment van emotie.

Vandaag was de laatste dag van het proces tegen drie Russen en een Oekraïner, die volgens het OM verantwoordelijk zijn voor de dood van de 298 inzittenden van vlucht MH17. Tegen alle vier is levenslang geëist. Alle vier hadden leidinggevende posities bij rebellengroepen die in 2014 vochten tegen het Oekraïense leger. Zij hebben weliswaar niet op de knop gedrukt, maar ze waren volgens het OM wel verantwoordelijk.

"We doen een opsporingsonderzoek met de vraag wie er op de knop heeft gedrukt en hoe het zit het in de hiërarchie. Het streven is om dat deel van het onderzoek dit jaar af te ronden en om beslissingen te nemen", zegt Digna van Boetzelaer, persofficier van justitie tegen Nieuwsuur.

De verdediging vindt dat alternatieve scenario's onvoldoende zijn onderzocht en bovendien dat hun cliënt geen rol had bij het neerhalen. Zij vinden het verhaal van het OM niet overtuigend.

De Hoon: "De verdediging zegt: er is niet voldoende bewijs. Ze zeggen: eigenlijk wordt hier de retoriek van Oekraïne in de oorlog tegen Rusland naar binnengevlogen. Er wordt alleen maar gesteld dat er bewijs is, maar dat is allemaal speculatie, het zijn allemaal doelredeneringen, maar dit is er helemaal niet gebeurd. Het is helemaal niet duidelijk gemaakt dat alternatieve scenario's niet ook plausibel kunnen zijn."

"Ik ben er zelf niet heel erg van overtuigd dat die alternatieve scenario's ook daadwerkelijk zo betrouwbaar en geloofwaardig zijn als het scenario wat het OM heeft neergezet. Maar de rechtbank moet wel oordelen of het wel sterk genoeg bewijs is dat het hoofdscenario echt is gebeurd."

'Proces is succes'

Oleg Poelatov, de enige verdachte die zich liet verdedigen, kreeg het laatste woord. Hij zit in Moskou. Hij uitte kritiek op het Openbaar Ministerie, dat er volgens hem alles aan heeft gedaan om hem valselijk te beschuldigen van het neerhalen van het vliegtuig.

"Het OM heeft niet het doel de waarheid te achterhalen, maar om hoe dan ook een veroordeling te bereiken", zei hij in een videoboodschap die werd getoond in het Justitieel Complex bij Schiphol. Bij een veroordeling zal niemand achter de tralie belanden.

Toch is dit proces nu al een succes, meent het OM. "Aan de ene kant is het belangrijk omdat je natuurlijk zoveel slachtoffers hebt en zoveel nabestaanden die op zoek zijn naar: wat is er gebeurd? Die wil je daar proberen duidelijkheid in te geven. Aan de andere kant is het ook heel belangrijk, omdat je laat zien aan de wereld dat je het uitzoekt. Dat je niet loslaat", zegt Digna van Boetzelaer, persofficier van justitie.