Volleyballers boeken knappe eerste zege in Nations League: 3-0 tegen Iran

In het duel met de Verenigde Staten van donderdag werd aanvoerder Nimir Abdelaziz nog op de bank gehouden, maar tegen Iran stond de diagonaalspeler weer in het veld. Hij moest wel weer even zijn draai vinden. Zijn loeiharde service, waarmee hij menig tegenstander omver kan kegelen, eindigde vaker buiten dan binnen de lijnen.

De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste zege in de Nations League van dit jaar binnen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza won in drie sets (26-24, 25-21, 25-21) van Iran, dat zes plaatsen hoger staat op de wereldranglijst.

Oranje pakte in set twee meerdere keren een voorsprong, maar zo snel als de voorsprong werd opgebouwd, zo snel werd die ook weer uit handen gegeven. Vanaf 14-13 drukte Nederland pas echt door en liep het weg bij Iran. Vooral Fabian Plak speelde een ijzersterke set. De 24-jarige middenspeler sloeg de ballen ogenschijnlijk moeiteloos langs zijn tegenstander en pakte ook de nodige blokpunten mee.

Aan het begin van de derde set waren de rollen omgekeerd. Iran pakte een voorsprong van drie punten, maar Nederland kwam terug. Halverwege de set stelde Oranje orde op zaken. Een gat van vijf punten kon niet meer worden goedgemaakt door de Iraniërs en de eerste Nations League-overwinning was een feit voor de Nederlandse ploeg.

Tweede deelname

De Nederlandse mannen doen dit jaar voor de tweede keer mee aan de Nations League. Vorig jaar maakte Oranje zijn debuut in de landencompetitie, die in 2018 in de plaats kwam van de World League en waar de zestien beste landen ter wereld aan meedoen.

Toen kwam Nederland in totaal tot drie overwinningen en eindigde het op de veertiende plaats. De wedstrijd tegen Iran ging in 2021 met 3-0 verloren.

De zestien deelnemende landen strijden in drie speelrondes om een plaats in de kwartfinales. Daarvoor is een plaats in de topacht noodzakelijk. Nederland staat nu elfde en sluit de eerste speelweek zondag af met een wedstrijd tegen Australië.