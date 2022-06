Protesterende boeren voor de deur bij minister Van der Wal

Een woordvoerder van de politie noemde de sfeer gemoedelijk. "We houden in de gaten of er strafbare feiten worden gepleegd. Dat is niet het geval." Dat de actie intimiderend kan overkomen, is volgens hem geen reden om in te grijpen.

Boerenbelangenvereniging LTO keurt de actie af. "Ik begrijp de boosheid, maar dit moeten ze niet doen", zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak tegen persbureau ANP. "Boeren moeten geen acties in de persoonlijke levenssfeer voeren", aldus Van der Tak. "Dit is niet waardig en niet passend."

Morgen komt op het VVD-congres in Halfweg een door honderden leden gesteunde motie aan de orde waarin staat dat het stikstofbeleid veel te ver gaat.

Hoogeveen en Moerdijk

Ook langs de A28 bij Hoogeveen en langs de A16 bij Moerdijk verzamelden boeren en hun sympathisanten zich om actie te voeren tegen de kabinetsplannen.

Vandaag werden stikstofplannen van het kabinet gepresenteerd waarin staat dat in veel delen van Nederland de stikstofuitstoot met 70 procent moet worden teruggedrongen. Het gaat om 131 gebieden vlakbij kwetsbare natuur. De provincies gaan nu met het plan aan de slag.