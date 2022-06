Boeren laten van zich horen: protest in de straat van minister Van der Wal

Op verschillende plekken in het land protesteren boeren tegen de maatregelen die het kabinet neemt om de uitstoot van stikstof drastisch te verminderen. Op beelden is te zien dat er veel trekkers staan in de straat waar verantwoordelijk minister Van der Wal woont. De politie is aanwezig en volgens een verslaggever van Omroep Gelderland is de sfeer niet dreigend.

De minister is naar buiten gekomen en praat met de boeren.