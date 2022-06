Al twee dagen ging luchtalarm niet af in Mykolajiv, vraag is hoe lang het stil blijft

Het moeten even wennen zijn voor de inwoners van deze belegerde en beschoten stad. Maandenlang klonken dagelijks de doffe dreunen van de Russische artillerie en de sirenes van het luchtalarm. Maar in de stad is nu al twee dagen achter elkaar het luchtalarm niet afgegaan. "Dat is voor het eerst in maanden. Mykolajiv werd soms wel twee keer per dag geraakt door artilleriebeschietingen", zegt kapitein-luitenant Dmytro Pletentsjoek, die als woordvoerder optreedt voor de strijdkrachten in deze regio.

Quote In Mykolajiv is dit onze 11 september. Kapitein-luitenant Dmytro Pletentsjoek

Pletentsjoek laat de enorme schade zien die de Russen hebben aangericht. Pal in het centrum van de stad staat het regionale overheidsgebouw. Eind maart werd het midscheeps geraakt door een Russische kruisraket. Een gigantisch gat gaapt waar eens tientallen kantoren zaten van overheidsambtenaren. De raket doodde 37 ambtenaren en 33 anderen raakten gewond. "In Mykolajiv is dit onze 11 september", zegt Pletentsjoek. De regio rond de stad was maandenlang het toneel van intense gevechten. Het was een van de eerste Oekraïense steden die ze aanvielen sinds de invasie begon op 24 februari. Begin maart bereidde de stad zich nog voor op een aanval:

Voor de Russen is Mykolajiv een strategische hoofdprijs. Door de stad loopt de brede Zuidelijke Boeg-rivier. Als de Russen erin slagen een bruggenhoofd te slaan over de rivier, dan ligt de weg wagenwijd open naar de cruciale havenstad Odessa. Met de inname van Odessa zou Moskou de gehele Zwarte Zee-kust van Oekraïne controleren. Er was Moskou dus alles aan gelegen om zo snel mogelijk door te stoten. Maar ze hadden niet gerekend op het felle verzet van de Oekraïense strijdkrachten in Mykolajiv. "Op een gegeven moment stonden ze aan de stadsrand, maar onze verdedigingslinie hield stand", vertelt Pletentsjoek. "Het is hen niet gelukt deze stad in te nemen. De Russen hadden zich niet voorbereid op een langdurige oorlog." De afgelopen weken heeft Moskou steeds meer troepen weggehaald uit de regio rond Mykolajiv en ze overgeheveld naar de Donbas in het oosten, waar op dit moment de zwaarste gevechten plaatsvinden. In de stad is veel schade te zien: