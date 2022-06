Murray verrast Tsitsipas op gras en is halvefinalist in Stuttgart

Andy Murray heeft in de kwartfinales van het grastoernooi van Stuttgart voor een verrassing gezorgd door Stefanos Tsitsipas met 7-6 (4), 6-3 te verslaan. Het was voor het eerst sinds 2016 dat de 35-jarige Schot (ATP-68) weer van een speler uit de mondiale topvijf won.

Murray, die in 2013 en 2016 Wimbledon won en in 2012 olympisch goud veroverde op het heilige Londense gras, hield de bal laag met zijn slice backhand en maakte veel punten aan het net.

Op 5-6 overleefde de Brit een setpoint, waarna hij heerste in de tiebreak. Op 2-5 in de tweede set werkte Tsitsipas twee matchpoints weg, maar het derde, in de volgende game, was hem te machtig.