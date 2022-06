Hyperscale-datacenters in Nederland? Nog maar op twee plekken welkom

Er zijn straks in Nederland nog maar twee plekken waar hyperscale-datacenters gebouwd mogen worden. Dat staat in het ontwerpbesluit van minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, waar het kabinet vandaag mee heeft ingestemd.

De gemeentes waar nog wel gebouwd mag worden, zijn Hollandse Kroon in Noord-Holland en Het Hogeland in Groningen.

Het ontwerpbesluit betekent dat andere gemeenten in hun bestemmings- of omgevingsplan geen nieuwe hyperscales mogen toestaan.

De regel geldt voor alle aanvragen die na 16 februari zijn ingediend. Op die datum werd er een tijdelijke stop ingesteld. Het gaat om datacenters van meer dan 10 hectare in omvang en met een elektriciteitsvraag van 70 megawatt of meer.

'Schaarste te groot'

Het ontwerpbesluit wordt nu naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd en er komt ook een internetconsultatie. In een toelichting zegt De Jonge dat "Nederland te klein is en de schaarste is te groot om slordig om te gaan met onze ruimte of met onze energie".

Er is één uitzondering: het datacenter van Facebooks moederbedrijf Meta in Zeewolde. Dat proces loopt namelijk al. Vandaag werd duidelijk dat het Rijksvastgoedbedrijf op dit moment niet de grond wil verkopen die nodig is om de bouw mogelijk te maken.

Een uitleg over hoeveel energie dat datacentrum zou verbruiken: