Selinger mikt met Bankrasmodel 2.0 op kwartfinales bij WK volleybal in eigen land

Hoofddoel is het WK in september in Nederland. Daar moet het team presteren. Deze wedstrijden in de Nations League dienen als training en voorbereiding. Selinger hoeft - met nog vier maanden te gaan tot de eerste WK-wedstrijd - niet lang na te denken over waar zijn ploeg nu staat. "In het begin."

"Heel leerzaam", noemt Selinger de duels. "Bij vlagen haalden we een heel hoog niveau, met name tegen China." Daarna werd het "wisselvallig". Maar Selinger zag wel hoe zijn speelsters met "vechtvolleybal" en "wilskracht" punten sprokkelden.

Volleybalcoach Avital Selinger broedt met zijn speelsters op Papendal op WK-succes. De kwartfinales halen. "Dat is reëel", zegt de bondscoach, zelfs na het eerste weekend in de Nations League (VNL) waarin Oranje in Turkije alles verloor. De route is uitgestippeld, maar de weg is nog lang.

Selinger trainde het hele jaar met een deel van de internationals in Nederland, speelde met het team mee in de eredivisie en hield trainingsstages in Frankrijk en Italië. Noem het een moderne variant van het Bankrasmodel, dat vader Arie Selinger succesvol introduceerde bij de nationale mannenploeg begin jaren negentig.

Nederland was niet op z'n sterkst in Ankara. Ervaren speelsters bleven thuis en Selinger liet een jongere generatie kennismaken met het topniveau. Om te kijken hoeveel zij in de afgelopen periode gegroeid zijn. "Het verschil tussen het A-team en de rest is veel kleiner geworden dan vorig jaar." Resultaat van teamgericht trainen.

De mannen, met Avital Selinger in de selectie, pakten in 1992 zilver. Vier jaar later werden de mannen in Atlanta, toen zonder coach Selinger, olympisch kampioen.

Het 'Bankrasmodel' dook voor het eerst op begin jaren negentig toen de Nederlandse mannenploeg zich - onder leiding van bondscoach Arie Selinger, de vader van - voorbereidde op de Olympische Spelen in Barcelona van 1992. In de Bankrashal in Amstelveen trainden de mannen uitsluitend samen en lieten ze de nationale competitie lopen om zich zo optimaal voor te bereiden op de Spelen.

Inmiddels zijn de ervaren namen - Laura Dijkema, Anne Buijs en Nika Daalderop - ingestroomd bij het Nederlands team. "Nika is nog niet helemaal fit", zegt Selinger. "Anne moet weer starten, maar zal tijd nodig hebben."

Ervaren krachten erbij, of niet: Selinger kneedt een nieuw team. Robin de Kruijf en Yvon Beliën lieten begin dit jaar weten niet meer beschikbaar te zijn voor het Nederlands team, topspeelster Lonneke Sloëtjes laste twee jaar geleden een sabbatical in en besloot vervolgens te stoppen. En er moet aan de toekomst worden gedacht. "We zijn een team in opbouw. De breedte die we ooit gehad hebben, hebben we nu niet."

Verschil maken als team

En dus is het zoeken en soms experimenteren met speelsters op verschillende plekken met de nadruk op het team. Op basis van individuele kwaliteiten wint Nederland niet van de rest van de wereld, voorziet Selinger. "Wij moeten vanuit het team het verschil maken, en dan heb je meer tijd nodig."

Veel samen trainen dus, uren maken in de hal en telkens opnieuw afstemmen en bijschaven. Een beetje geduld is gevraagd. "Investeer tijd en uiteindelijk zullen we van dit geheel gaan profiteren." Toch zijn er geen zeeën van tijd. Op 23 september speelt Nederland de eerste wedstrijd van het WK in het Gelredome tegen Kenia.