Tegenpolen gaan samen besturen: dit wil de nieuwe Rotterdamse coalitie

Chantal Zeegers van coalitiegenoot D66 zei eerder over de verrassende combinatie : "Het mooie van deze coalitie is dat deze zo veel verschillende groepen Rotterdammers een plek aan tafel geeft. Denk staat weer voor een heel andere plek dan Leefbaar Rotterdam of D66 of de VVD."

Opvallend is de samenwerking tussen Denk en Leefbaar. De twee partijen staan lijnrecht tegenover elkaar en de afgelopen vier jaar waren er geregeld felle botsingen. Toch zien Leefbaar en Denk naar eigen zeggen veel overeenkomsten.

Leefbaar Rotterdam behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste zetels (10). De VVD kreeg er 6, D66 5 en Denk 4. De coalitiepartijen hebben dus 25 van de 45 zetels in de Rotterdamse gemeenteraad.

Ruim twee maanden werkten de vier partijen in bijna volledige stilte aan het nieuwe coalitieakkoord. Vandaag is duidelijk geworden dat veiligheid, bouwen en mobiliteit belangrijke speerpunten zijn. De regionale omroep Rijnmond zette de belangrijkste zaken op een rij.

Wijken die nu nog slecht scoren volgens de veiligheidsindex, zoals de wijken Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarwewijk en Lombardijen, moeten in de komende jaren sterk vooruitgaan. Boa's krijgen daarin een grotere rol. De boa's zullen ook meer te zien zijn op metrostations en in de metro en krijgen training om straatintimidatie te signaleren en in te grijpen.

Wonen en mobiliteit

Ook wil de stad jaarlijks 3500 tot 4000 woningen bouwen, waarbij de nadruk ligt op onder anderen ouderen en jongeren. De aandacht gaat vooral naar het middensegment, dat rond de 40 procent moet krijgen toegewezen.

In het coalitieprogramma komt ook Feyenoord City terug. Feyenoord gaf eerder aan niet door te gaan met de bouw van Feyenoord City. Mocht de club later alsnog besluiten dat wel te doen, dan wil de coalitie daarbij helpen. Wel moeten andere plannen voor woningen snel doorgaan. Mocht een nieuw stadion er niet komen, dan schept dat ruimte voor meer huizen.

Verder zijn er afspraken gemaakt over verkeer. Zo worden bepaalde wijken met nauwe straten autoluwer gemaakt, komen er meer plekken waar maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden en komt overal in de stad betaald parkeren. Als compensatie hoeven bewoners 20 procent minder te betalen voor hun eerste vergunning.

Het vliegveld Rotterdam The Hague Airport blijft open. Wel hoopt Rotterdam dat het nieuwe kabinetsbesluit over de luchtruimverdeling niet leidt tot meer geluidsoverlast voor omwonenden.