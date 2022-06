Nederlandse bowlingploeg zet met Europese titel unieke prestatie neer

De Nederlandse herenploeg heeft een unieke prestatie geleverd bij de EK in Helsinki. 27 jaar lang werd er geen medaille gewonnen door de herenbowlers, buiten de individuele disciplines om, maar vrijdag pakte Nederland de Europese titel.

Michell Stinissen (36), Jord van Weeren (28) en de jonkies Nick de Gelder (21), Mike Bergmann (21) en Kenneth Ramos (18) begonnen stroef aan de Europese kampioenschappen in Finland. In de kwalificaties werden ze vierde, wat net genoeg was voor een halvefinaleplaats.

In die halve finales wachtte topfavoriet Zweden. Die partij ging met 1.033-935 naar Nederland, waarna Stinissen, Van Weerden, De Gelder, Bergmann en Ramos het in de finale op moesten nemen tegen Italië, de wereldkampioen van 2018. Met 997-955 werd de finale ruim gewonnen door de Nederland.

Potentieel

Dat er potentieel in deze groep bowlers zit was volgens Jan Jaap van der Sar van de Nederlandse Bowling Federatie wel bekend: "Ramos werd afgelopen september nog Europees jeugdkampioen, Bergmann won in oktober de EK voor landskampioenen en De Ruiter was in 2019 nog Europees jeugdkampioen. Niet voor niets hadden we veel vertrouwen in het selecteren van deze jonge spelers."

De medaille van de herenploeg was de enige medaille die de Nederlandse bowlers binnensleepten deze EK.