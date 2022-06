Antiklimmer Mareczko legt critici het zwijgen op in Limburgse heuvelrit ZLM Tour

Als er een vluchtheuvel bedwongen moet worden, dan is hij de eerste die lost. Zo staat Jakub Mareczko bekend in het profpeloton. Maar een getergde sprinter is tot veel in staat, zo bewees de Pools-Italiaanse Mareczko in de derde etappe van de ZLM Tour. Die derde etappe van Heythuysen naar Buchten was namelijk de enige rit in de vijfdaagse koers door het zuiden van Nederland met serieuze hoogtemeters. Zo moesten in de 192 kilometer in Zuid-Limburg achtereenvolgens de Cauberg, de Geulhemmerberg, Bemelerberg, Loorberg, Camerig en Eyserbosweg bedwongen worden. De finish lag van deze mini-Amstel Gold Race lag echter 40 vlakke kilometer noordwaarts langs de Maas, waardoor ook deze rit uitliep op een massasprint. En daarin was Mareczko, sprinter van Alpecin-Fenix, dit keer Olav Kooij wel de baas.

Getergde Mareczko legt iedereen het zwijgen op In de eerste twee etappes in Zeeland ging de strijd om de zege ook al tussen Kooij en Mareczko. Woensdag was Kooij de beste, donderdag troefde Mareczko de jonge Nederlander af. Na het bekijken van de beelden concludeerde de jury echter dat Mareczko in aanloop naar de sprint Kooijs ploeggenoot Mick van Dijke had geduwd en declasseerde de Italiaan. Wellicht getergd door die beslissing trok Mareczko zich vandaag over de venijnige Limburgse heuvels, sloeg toe in de sprint en kwam demonstratief met zijn vinger voor de mond over de streep.

Hij doet het dan toch: @jakubmareczko van @AlpecinFenix wint de 3e etappe in de ZLM Tour! #ZLMTour pic.twitter.com/dpOuNSQIri — ZLM Tour (@ZLM_TOUR) June 10, 2022

Kooij blijft wel leider in het algemeen klassement. Dat zag ook Milan Vader, die de koers volgde naast Maarten Wynants in de volgwagen van Jumbo-Visma. Vader kwam zwaar ten val in de Ronde van Baskenland, lag zelfs enkele dagen in coma in een Baskisch ziekenhuis, maar zit inmiddels weer af en toe op de fiets.