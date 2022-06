Ecuador vooralsnog gewoon tegen Oranje op WK: FIFA wijst Chileens protest af

De FIFA heeft het protest van de Chileense voetbalbond naar aanleiding van de speelgerechtigdheid van Ecuador-speler Byron Castillo afgewezen. Zodoende lijkt het erop dat Nederland op het WK in Qatar gewoon tegen Ecuador zal spelen.

Castillo zou volgens de Chileense bond eigenlijk net over de Colombiaanse grens zijn geboren en bovendien drie jaar ouder zijn dan in zijn paspoort vermeld staat.

De rechtsback kwam in alle acht WK-kwalificatieduels van zijn land in actie. Chili eiste dat al die wedstrijden met een reglementaire 0-3 nederlaag voor Ecuador zou worden afgedaan. Daarmee zouden de Chilenen de plek in WK-poule A - met daarin verder Nederland, Qatar en Senegal - in hebben kunnen nemen.