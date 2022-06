Tien keer levenslang geëist voor aanslagen Parijs in 2015

In de rechtbank van Parijs is levenslang geëist tegen tien verdachten die in 2015 betrokken waren bij de aanslagen in de Franse hoofdstad. Onder hen is Salah Abdeslam, de enige van de daadwerkelijke aanslagplegers die nog leeft.

In totaal stonden twintig verdachten vanmiddag terecht; negentien personen worden ervan verdacht dat ze de aanslagplegers hebben geholpen. Bij de aanslagen werden 130 mensen gedood in concertzaal Bataclan, stadion Stade de France en een aantal restaurants. Ook Oussama Attar, de verdachte die gezien wordt als opdrachtgever van de aanslagen, moet als het aan het OM ligt levenslang de cel in.

Tegen andere verdachten is tussen de vijf en twintig jaar cel geëist. Zes verdachten waren niet aanwezig; vijf van hen zijn mogelijk in Syrië overleden.

'Maximale straf nodig'

Aanklager Camille Hennetier benadrukte dat een maximale straf moet worden opgelegd wegens "de uitzonderlijke ernst" van de feiten. "Het misdrijf is zo ernstig dat de straf evenredig moet zijn."

Abdeslam zei tijdens een eerdere zitting dat hij als opdracht had gekregen om zijn bomgordel in een café in het 18e arrondissement te laten afgaan, maar dat hij daar eenmaal binnen van afzag. De aanklager denkt dat de bomgordel niet explodeerde vanwege een technisch defect.

De rechtbank komt op 29 juni met een uitspraak.

Bekijk hier een terugblik op de aanslagen door IS-terroristen in Parijs op 13 november 2015: