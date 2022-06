Leven Van Dissel 'op zijn kop' door bedreigingen complotdenkers

Het leven van Jaap van Dissel is door de doodsbedreigingen aan zijn adres volledig op zijn kop gezet. De directeur Infectieziektebestrijding bij het RIVM werd 24 uur per dag beveiligd waardoor zijn vrijheid volledig werd ontnomen. Ook had hij geen rust meer, bleek vandaag uit zijn slachtofferverklaring, die door een vertegenwoordiger van het RIVM werd voorgelezen in de rechtbank.

Het RIVM gebruikte het spreekrecht tijdens de rechtszaak tegen complotdenkers Wouter R. (54), Joost K. (44) en Hans de M. (57), waar persbureau ANP bij was. De mannen stonden terecht op verdenking van (doods)bedreigingen tegen Van Dissel, premier Rutte en een huisarts in Bodegraven. Verder worden ze verdacht van opruiing.

Tijdens de zitting betuigden de verdachten spijt van hun daden. "Het is zo verkeerd wat ik gedaan heb, daar zijn geen woorden voor", zei R. "We wilden met onze uitzendingen bereiken dat de politie meer onderzoek wilde doen naar de aangifte van Joost. Het heeft een totaal averechts effect gehad."

Beelden

In de rechtbank in Den Haag werd een video getoond van een fietsende Van Dissel, op weg naar het LUMC in Leiden. De beelden zijn gemaakt door R., die in de video Van Dissel een pedofiel en kindermoordenaar noemt.

In een andere video die de verdachten maakten, werd het privéadres van Van Dissel bekendgemaakt. Dat gebeurde in april vorig jaar. De boodschap van de makers - volgens het RIVM een dieptepunt - was dat Van Dissel graag een steen voor zijn verjaardag wilde hebben. Vanaf dat moment werd Van Dissel, die ook voorzitter van het Outbreak Management Team is, elke dag beveiligd.

Nieuwsuur maakte deze video over de bedreigingen aan het adres van publieke figuren: