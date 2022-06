De Jonge: kritische ambtenaren die geïntimideerd zijn kunnen zich melden

Ambtenaren die zijn geïntimideerd omdat ze kritiek hebben op de Omgevingswet kunnen zich melden. Dat zegt minister De Jonge voor Ruimtelijke Ordening. De ambtelijke leiding van zijn ministerie zal dan met hen in gesprek gaan. "Ik heb gehoord dat er signalen zijn van onheuse bejegeningen en ik vind dat niet goed", zegt De Jonge. "Het gaat om gedragingen bij ons of vanuit andere ministeries. Dat wordt nu uitgezocht." Eerste Kamerlid Saskia Kluit van GroenLinks hoorde de afgelopen anderhalf jaar van ambtenaren, softwareleveranciers en zzp'ers die bij de Omgevingswet zijn betrokken dat ze zijn geïntimideerd en zwaar onder druk zijn gezet. Kritiek op de invoering en uitvoerbaarheid van de Omgevingswet moesten ze naar eigen zeggen voor zich houden. Het vakblad voor ambtenaren en bestuurders Binnenlands Bestuur sprak deze week met verschillende betrokkenen.

Quote Kun je goed liegen? Opmerking tegen kritische ambtenaar

"Kun je goed liegen?", kreeg een ambtenaar te horen die een presentatie moest houden voor een Kamercommissie. Toen deze geen "mooiweerboodschap" wilde vertellen ging de presentatie naar een ander. Verder zouden ambtenaren die kritische artikelen op LinkedIn publiceren te horen krijgen dat ze "hun bek moeten houden". Kluit informeerde de Eerste Kamer en minister De Jonge over de meldingen. Die zei toen zelf geen signalen te hebben ontvangen. Vandaag zegt De Jonge van twee specifieke klachten op de hoogte te zijn. De secretaris-generaal van het ministerie heeft toegezegd gesprekken met betrokken ambtenaren te voeren. Kluit is tevreden over de manier waarop de minister met de meldingen omgaat.

Quote Er is te veel optimisme over wat gemeenten kunnen uitvoeren. Saskia Kluit, Eerste Kamerlid GroenLinks

Maar daarmee is het probleem van de Omgevingswet nog niet opgelost. Kluit ziet een vergelijking met de jeugdzorg, een ander groot project dat op het bordje van de gemeenten kwam te liggen en bepaald niet feilloos verloopt. "Er is te veel optimisme over wat gemeenten kunnen uitvoeren. Er zijn veel kleinere gemeenten. Die hebben niet voor al deze dossiers voldoende mensen, nog los van alle vacatures." Kamerlid Omtzigt, die mede de toeslagenaffaire aan het licht bracht, ziet dat gevaar ook. "Als mensen onder druk gezet worden bij briefings, hoorzittingen (en dit is niet het eerste signaal), dan heb je foute informatie, neem je verkeerde wetten aan en krijg je slachtoffers en grote problemen in de rechtsstaat." "Ambtenaren moeten vrij zijn om te waarschuwen", zegt PvdA-Kamerlid Arib. "Juist ook als de boodschap onwelgevallig is." SP-Kamerlid Beckerman: "Als dit klopt is het weer een dramatisch voorbeeld van hoe slechte wetten er met kunst- en vliegwerk doorheen worden gedrukt." Eerste Kamerlid Nicolaï van de Partij voor de Dieren is een meldpunt begonnen.

'Grootste wetswijziging sinds de grondwet' De Omgevingswet moet het voor burgers en bedrijven eenvoudiger maken om vergunningen aan te vragen voor nieuwe woningen, fabrieken, wegen en fietspaden en andere ruimtelijke ordeningsprojecten. Iedereen krijgt ermee te maken. In de wet worden daarvoor allerlei bestaande wetten, ook over milieu, water en natuur, samengevoegd en beter op elkaar afgestemd. De wet werd in 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en in 2016 door de Eerste Kamer. Het werd toen al de grootste wetswijziging sinds de grondwet genoemd.