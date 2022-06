Borghini wint op Black Mountain vijfde etappe in Britse wielerronde

Elisa Longo Borghini heeft de vijfde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië op haar naam geschreven. De renster van Trek-Segafredo was op Black Mountain in de sprint van een klein groepje met toppers te snel voor Katarzyna Niewiadoma en klassementsleidster Grace Brown.

De rensters kregen drie beklimmingen van de eerste categorie voor de kiezen. De etappe over 106,6 kilometer door Wales werd beslist op Black Mountain, een klim van 7,2 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,3.

Van Dijk bereidt voor

Ellen van Dijk, die eerder op de dag nog tot een kopgroep van twaalf rensters behoorde, bepaalde lang het tempo, waarna ploeggenote Borghini de regie overnam. Ze plaatste twee keer een versnelling en won met overmacht de sprint.

Brown behield de leiderstrui, die zij donderdag overnam van Lorena Wiebes. De Australische van FDJ heeft nu voor de eindzege vooral concurrentie van Niewiadoma en Longo Borghini. Zaterdag is de zesde en laatste etappe, die eindigt in Oxford.