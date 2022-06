Burgemeester Almere verplaatst te expliciete foto op tentoonstelling lhbti+

Een foto op de Pride Photo-tentoonstelling in Almere is op last van waarnemend burgemeester Bijleveld van Almere op een andere plek gezet. Dit gebeurde kort nadat de tentoonstelling was geopend.

De bewuste foto zou te expliciet zijn. Op de foto is een naakte transgender persoon te zien met een gouden lint half voor het geslachtsdeel.

Pride Photo is een reizende openluchttentoonstelling die in verschillende steden te zien is. In mei was de tentoonstelling in Vlissingen, waar enkele foto's werden beklad.

'Niet handig neergezet'

De foto stond direct naast het looppad tussen het station en de ingang van het zakengebouw World Trade Center, meldt Omroep Flevoland. In totaal staan er twintig grote panelen met verschillende fotoreportages. Met de foto's wordt aandacht gevraagd voor "de vaak benarde mensenrechtensituatie waar de lhbti+-gemeenschap wereldwijd mee te maken heeft", aldus de organisatie achter de tentoonstelling.

Wethouder Froukje de Jonge opende de fototentoonstelling. Ondanks de verplaatsing van de foto benadrukt ze dat Almere een inclusieve stad is, waar deze tentoonstelling gewoon in de publieke ruimte kan worden gehouden. "Ik denk dat dit per ongeluk even niet zo handig is neergezet", zegt ze tegen lokale omroep 1Almere.

Over de tentoonstelling is De Jonge enthousiast, omdat die aanzet tot discussie en nadenken. Maar over een aantal expliciete foto's zegt de wethouder dat die beter in de slaapkamer konden blijven.

'Foto's die af en toe schuren'

Volgens directeur van Pride Photo Hein-Jan Keijzer heeft de tentoonstelling als doel om mensen aan het denken te zetten. "Dat levert foto's op die af en toe wat schuren en waarover we met elkaar het gesprek aan moeten."

De organisatie heeft naar meerdere locaties in het centrum gekeken en kwam uiteindelijk uit bij het World Trade Center. "Ik vind het een interessante plek want er komen veel mensen langs. Veel mensen die het dus even zien."