Van Gaal geeft 'weer meer dan genoeg' prijs over basis Oranje tegen Polen

Zijn oude shirt van sv De Meer past Louis van Gaal niet meer. Anders had de bondscoach het tenue van zijn eerste club misschien wel gedragen, zoals de spelers van Oranje vanochtend deden in de warming-up. Een jolig begin van de laatste training voor het Nations League-duel zaterdag met Polen. "Een fantastische actie", zei de bondscoach over het initiatief in het kader van de Nationale Voetbaldag. "Het bindt mensen met elkaar, dat hebben we in deze tijd erg hard nodig. En daar speelt de KNVB een heel belangrijke rol in." Ontbijt in amateurshirts Ook de spelers genoten. "Als je ziet hoe bereidwillig de spelers waren om het shirt aan te trekken...", vertelde Van Gaal. Bij het ontbijt hadden de Oranje-spelers het shirt van hun allereerste amateurclub al aan. Daley Bind die van AFC, Memphis Depay die van vv Moordrecht, Frenkie de Jong die van ASV Arkel. Vooral die van Noa Lang (RSV Hion) trok Van Gaals aandacht. "Ik maakte er een grapje over." Maar wat? "Dat blijft binnenskamers, maar het was een geweldige grap."

Trainen in het oranje shirt van zijn amateurclub vv Smitshoek riep bij Denzel Dumfries warme herinneringen op. "Daar werd de basis gelegd, ik kijk er altijd op terug met een glimlach." Tegenwoordig voelt Dumfries zich thuis in Italië, na een seizoen bij Internazionale. "Heel mooi daar te voetballen, prachtige cultuur." Toen de Oranje-spelers hun amateurshirts uittrokken en plots weer prof werden, kon het vizier in de laatste training op Polen. Verder slijpen aan de vorm en het systeem. Van Gaal was te spreken over het grote, afsluitende partijspel. "Het loopt voortvarend. De 11-tegen-11 werd fantastisch uitgevoerd." Opstelling kopiëren en plakken Ja, de bondscoach heeft zijn basisopstelling rond. En nee, Van Gaal liet de elf namen niet los. Maar hij hintte wel degelijk op een basiselftal dat lijkt op de startende elf tegen België. Iedereen is beschikbaar, iedereen is fit, beaamt Van Gaal. "Je kan op je klompen aanvoelen dat de spelers die tegen Wales hebben gespeeld niet binnen twee dagen tegen Polen kunnen spelen. En dan zeg ik weer meer dan genoeg." Dat klinkt alsof het een kwestie was van de opstelling van België kopiëren en plakken. Bekijk in de carrousel hieronder wat Louis van Gaal zegt over de opstelling en wat Denzel Dumfries zegt over spelen in de Serie A.

Alleen is Virgil van Dijk nu op vakantie. Aannemelijk is dat Stefan de Vrij, aanvoerder tegen Wales, de plek centraal achterin inneemt. En de aanvoerder? "Memphis Depay." Betekent dat dan dat Depay bij afwezigheid van Van Dijk en Georginio Wijnaldum de derde aanvoerder is? "Zo zie ik het niet", zegt de bondscoach. "Ik bekijk het per wedstrijd." Verschijnt een speler een dag voor de wedstrijd op de persconferentie met de bondscoach, dan kan hij ervanuit gaan dat hij begint. Dumfries rechtsback dus, die strijd is allang gestreden. "Nou, zo zou ik het niet zeggen", aldus Dumfries. "Je hebt fantastische andere rechtsbacks en ik moet elke wedstrijd laten zien dat ik het verdien."