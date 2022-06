Rente voor vermogende Rabobank-klanten wordt iets minder negatief

Rabobank verhoogt vanaf augustus de rente voor klanten met meer dan een ton op de bank. De rente blijft wel negatief voor deze klanten. Daarmee volgt de bank de Europese Centrale Bank, die gisteren een renteverhoging vanaf juli aankondigde.

"We vinden negatieve rente een onwenselijk verschijnsel voor onze klanten en voor de economie als geheel", zegt Rabobank-topman Wiebe Draijer. "Het financiële systeem is niet ingericht op een situatie waarin rentes langdurig negatief zijn. Daarom willen we voor al onze klanten zo snel als mogelijk het rekenen van een negatieve rente beëindigen."

Zo ver is het nog niet voor de vermogende klanten. De rente op spaargeld boven een ton is nu ruim een jaar -0,5 procent bij de bank. Vanaf augustus wordt die rente -0,25 procent. Dat betekent dat die klanten nog altijd moeten betalen voor het stallen van hun geld bij de bank, maar minder.

Klanten die minder dan een ton op de bank hebben, betalen geen negatieve rente bij de bank. Voor hen verandert niks.

Andere grote banken als ING en ABN Amro willen nog niets zeggen over mogelijk aanstaande renteverhogingen.