100 miljoen euro voor 'kansrijke projecten' om bouw van flexwoningen te versnellen

Het kabinet wil dat er meer vaart wordt gemaakt met het bouwen van flexwoningen en het omvormen van leegstaande gebouwen tot woningen. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting trekt 100 miljoen euro uit om "kansrijke projecten een flinke zet te geven en vertragingen te voorkomen".

Het kabinet heeft de ambitie om 100.000 woningen per jaar te bouwen. Daarvan zijn er 15.000 bedoeld als flexwoningen, die tijdelijk ergens staan en daarna naar een andere plek worden verplaatst. Ook wordt gemikt op 15.000 'transformatiewoningen', die ontstaan door het ombouwen van bestaande gebouwen, zowel voor tijdelijk als voor permanent gebruik.

Niet alle gemeenten werken mee

Eerder werd al duidelijk dat flexwoningen vaak maar moeilijk van de grond komen en dat niet alle gemeenten eraan meewerken. De Jonge benadrukt dat flexwoningen de snelste manier zijn om aan nieuwe huurwoningen te komen: "De wachtlijsten zijn al lang. Of het nu gaat om spoedzoekers, Oekraïners of statushouders: iedereen die recht heeft op een huis, willen we helpen."

De minister wil nu prestatieafspraken maken met de gemeenten en hij stelt een 'taskforce' in die op zoek gaat naar snel te realiseren projecten en die lagere overheden, woningcorporaties, bouwbedrijven praktisch ondersteunt.

Hoe ontstond de wooncrisis in Nederland? NOS op 3 legt het uit in deze video: