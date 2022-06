Komst datacentrum Meta verder op losse schroeven, grond nog niet verkocht

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat de grond die Facebooks moederbedrijf Meta nodig heeft om in Zeewolde een megadatacenter te bouwen voorlopig nog niet verkopen aan de gemeente. Volgens minister De Jonge voldoet het bedrijf nog niet aan de voorwaarden die zijn ministerie heeft gesteld.

Daarmee is het plan nog niet definitief van de baan, zegt De Jonge. Hij wil in gesprek met Zeewolde over hoe het nu verder moet. De vraag is hoe de gemeente zal reageren. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart is er een ruime meerderheid tegen de komst van het datacenter.

Niet zomaar terugdraaien

Onderhandelingen over een nieuw college, bestaand uit Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie, bevinden zich in een vergevorderd stadium, zegt CU-raadslid Erik van de Beld. Hij volgt namens zijn fractie het datacenterdossier. Beide partijen zijn tegen de komst van het datacenter. Van de Beld benadrukt echter dat het college niet zomaar de plannen kan terugdraaien, eerst moet er een gesprek komen met De Jonge over de vervolgstappen.

Al met al is de komst van het datacenter hiermee verder op losse schroeven komen te staan. Al eerder heeft Meta het project gepauzeerd nadat duidelijk was geworden dat zowel de Eerste Kamer en de Tweede Kamer ertegen was.

Een netelig punt rond de komst van het megadatacenter was dat het heel veel stroom verbruikt. In deze video leggen we uit hoe dat zit: