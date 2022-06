Limburgs graanveld gebruikt als racebaan, bedrijf doet aangifte

Een graanveld in het Limburgse Tegelen is onlangs vernield door het te gebruiken als racebaan, denken ze bij het agrarische bedrijf Taco Agro. Het bedrijf heeft aangifte gedaan van de vernielingen, schrijft 1Limburg.

Taco Agro maakte een dronefoto van bovenaf. Daarop is te zien dat er talloze cirkels zijn gemaakt in het graanveld. Een woordvoerder denkt dat iemand met een auto door het graan is gecrosst: "We hebben een gedeelte van een autobumper gevonden, dus dat vermoeden we."

Pinksteren

Volgens Omroep Venlo zijn de vernielingen waarschijnlijk aangericht in het pinksterweekend.

De schade aan het graanveld is flink, aldus de woordvoerder van het bedrijf. "We hebben nog niet precies in beeld hoeveel er verloren is gegaan maar de graanprijzen zijn erg hoog momenteel dus de schade is behoorlijk."