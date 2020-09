Eerste interlandgoal Bergwijn genoeg voor zege Oranje op Polen

Het Nederlands elftal heeft het eerste duel onder interim-bondscoach Dwight Lodeweges gewonnen. In een lege Johan Cruijff Arena in Amsterdam werd Polen in de Nations League met 1-0 verslagen.

Het was voor Oranje de eerste officiële interland in 290 dagen en de eerste wedstrijd in de nieuwe editie van de Nations League. Alle eerdere geplande duels van 2020 gingen niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Lodeweges moest noodgedwongen puzzelen achterin, vanwege het ontbreken van vaste waardes Matthijs de Ligt (blessure), Daley Blind (hartproblemen) en Denzel Dumfries (net vader geworden). Ook Stefan de Vrij haakte geblesseerd af.

De interim-bondscoach koos voor Nathan Aké als linksachter, Joël Veltman in het centrum naast aanvoerder Virgil van Dijk en Hans Hateboer op rechts.

Nieuw tenue

Gehuld in een nieuw tenue trok Oranje ten aanval. Het duurde tot vlak voor rust voordat daar gevaar uit kwam. Memphis Depay wipte de bal slim over de Poolse verdediging, Frenkie de Jong ontving 'm op de borst en schoot de bal uit de draai tegen de paal.