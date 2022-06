Olympisch kampioene Bencic sneuvelt in Rosmalen tegen Koedermetova

Het grastoernooi in Rosmalen moet het verder stellen zonder olympisch kampioene Belinda Bencic. De nummer zeventien van de wereld en tweede op de plaatsingslijst in Noord-Brabant kon het in kwartfinales niet bolwerken tegen de Russin Veronika Koedermetova: 4-6, 2-6.

De als zesde geplaatste Koedermetova, die meedoet onder neutrale vlag, bleef tegen de Zwitserse zonder serviceverlies en sloeg zelf met een break toe op 5-4 in de eerste set en aan het begin en eind van de tweede.

De nu 25-jarige Bencic haalde in 2015 de finale in Rosmalen. Ze moest destijds haar meerdere erkennen in de Italiaanse Camila Giorgi.