Verstappen jaagt net als Leclerc op eerste Bakoe-podium: 'Heb wat recht te zetten'

Het hele seizoen delen ze de lakens uit, maar in Azerbeidzjan moeten de Formule 1-rivalen Max Verstappen en Charles Leclerc deze week afrekenen met het verleden. Op het listige stratencircuit van Bakoe boekten ze nog nooit een aansprekend resultaat. Geen racewinst; zelfs geen podium. Toch zijn ze torenhoog favoriet bij de bookmakers. Met vier grandprixzeges in zeven races lijkt WK-leider Verstappen de te kloppen coureur. De auto van de regerend wereldkampioen en zijn teamgenoot Sergio Pérez is in Azerbeidzjan bovendien voorzien van een nieuwe motor. Het is voor Red Bull Racing de eerste motorwissel van het seizoen en die heeft daarom geen vervelende gridstraf-consequentie. "Ik heb hier wat recht te zetten. Hopelijk zijn we weer snel genoeg om de race te winnen", zegt Verstappen droogjes, vlak voor de eerste training. Hij zit nog boordevol vraagtekens. "We moeten kijken wat we van de auto willen. Zoeken naar de optimale balans. Dat is altijd een uitdaging. Hier zeker."

Derde tijd Verstappen in eerste training Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de derde tijd neergezet. Op het stratencircuit van Bakoe was de Nederlandse coureur van Red Bull ruim drie tienden van een seconde minder snel dan zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez, die met 1.45,476 de beste tijd klokte. Na zeven races heeft Verstappen aan kop van het WK-klassement negen punten voorsprong op Charles Leclerc. De Monegask van Ferrari zette vrijdag de tweede tijd neer in de eerste training in Bakoe. Leclerc bleef 0,127 seconde boven de tijd van Pérez, twee weken geleden winnaar van de GP van Monaco.

Het gebrek aan succes in Bakoe betekent niet dat het pijlsnelle stratencircuit Verstappen niet ligt. Vorig jaar leek hij onbedreigd op weg naar de zege, tot een achterband plotseling de geest gaf. Een ploffende Pirelli, nota bene op het rechte stuk waar de hoogste topsnelheid wordt bereikt. Verstappen zal er komend weekend niet voorzichtiger door racen en ook geen andere strategie kiezen. "Dat heeft geen zin. Het was immers niet onze fout. Sowieso rijden we hier dit jaar met totaal andere banden, dus het is niet relevant." Brede rechte stukken voor de DRS-knop Verstappen omschrijft het Baku City Circuit als weinig vergevingsgezind. "De baan is tricky. Fouten worden meteen afgestraft." Toch is het een heel ander verhaal dan de vorige race in Monaco. In de krappe straten van Monaco is nauwelijks ruimte voor inhaalmanoeuvres, in Azerbeidzjan wemelt het juist van de brede rechte stukken waarop coureurs op de DRS-knop (die hun achtervleugel tijdelijk openklapt) kunnen drukken voor extra snelheid. "We moeten vooral zorgen dat we het in de kwalificatie beter gaan doen. Daar laten we het dit jaar liggen in de strijd met Ferrari", blikt Verstappen vooruit op het raceweekend. Dat de 24-jarige Nederlander gebrand is op pole-position is verklaarbaar. Ferrari-rijder Leclerc is hem op zaterdag vaak de baas. Ook in het vorige raceweekend.

In Monaco ging de zege verrassend naar Verstappens teamgenoot Pérez. Waar vader Jos zich in een column opwond over de racestrategie en betoogde dat het team te weinig deed om zijn telg naar de zege loodsen, geeft Verstappen junior een andere lezing. "Sergio won de race, ik werd derde. We hebben allebei een Ferrari verslagen, terwijl zij op de eerste startrij stonden. Het team heeft het strategisch perfect gedaan met de pitstops." Dat er uiteindelijk in Monaco niet meer dan een derde plek in zat, noemt Verstappen logisch. "Als je achter je teamgenoot kwalificeert, ben je de tweede auto en volg je de teamorders." Hij relativeert de tegenvaller moeiteloos. "Het is geen drama. Monaco is maar één raceweekend van de 22 en ik eindigde vóór Leclerc. Ik leid het WK, terwijl ik al twee keer ben uitgevallen. Dat voelt best goed." Ferrari voert druk op Verstappen op Verstappen houdt vol dat Ferrari de toonaangevende renstal is. "Zij hebben de snelste auto. Wij hebben vooral geprofiteerd van de fouten die zij hebben gemaakt." Zelf is hij nog niet tevreden over zijn RB18. "De nieuwe generatie auto's is zo zwaar dat het moeilijk is om echt te pushen. Zeker in de bochten en tijdens de kwalificatie. Ze sturen gewoon niet lekker in. Maar dat is geen ramp. Ik heb er toch vier races mee gewonnen. Het is vooral finetunen." Ferrari-teambaas Mattia Binotto probeerde eerder deze maand in interviews de druk op zijn crew te verlichten na het desastreuze Monaco-weekend, waar zijn renstal in de stromende regen door het ijs zakte en een 1-2 weggooide. "Competitief zijn is ons hoofddoel. De wereldtitels zijn geen must." Verstappen zegt er geen boodschap aan te hebben. "Ferrari wil competitief zijn? Dat zijn ze al. Wij moeten focussen op onszelf. Daar verandert niets aan als iemand van een ander team iets zegt."

Ferrari-rijder Charles Leclerc - ANP

De druk op Ferrari's oogappel Leclerc neemt intussen toe. De thuisrace van de geboren Monegask liep weer in het honderd en hij won twee maanden geleden voor het laatst, in Australië. Leclerc duikt in Bakoe voorzichtig in de underdogrol. "Waarschijnlijk is de topsnelheid hier onze zwakke plek. Red Bull is sneller op de rechte stukken, maar wellicht kunnen we dat in de bochten wegpoetsen. We hebben een competitieve auto." Leclerc weet wat hem te doen staat. Het klinkt simpel. "Pole halen op zaterdag, de leiding verdedigen op zondag en geen fouten maken." Juist dat laatste ging dit seizoen vaak mis. Dieptepunt: Monaco. Rammelende communicatie en een discutabele bandenstrategie beroofden hem van een droomzege. De Monegask wil het Monaco-boek zo snel mogelijk sluiten. "Het geeft me vertrouwen dat we nu weten waarom we die fouten hebben gemaakt. De details ga ik niet delen, maar we hebben de antwoorden. Als we hier vlekkeloos werken, komt het goede resultaat vanzelf."