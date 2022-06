Opnieuw tienduizenden eenden geruimd bij bedrijf in Hierden om vogelgriep

In het Gelderse dorp Hierden is vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf waar de ziekte in februari ook al werd vastgesteld, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Om verspreiding te voorkomen worden bij het bedrijf ongeveer 100.000 eenden geruimd.

In februari werden ook al alle eenden bij het bedrijf geruimd. Toen ging het om zo'n 53.000.

Waarschijnlijk gaat het om de zogenoemde hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus, die zeer besmettelijk en dodelijk is. Ook bij een ander bedrijf in Hierden werd vandaag vogelgriep vastgesteld. Daar moeten zo'n 6000 eenden en 8300 kippen worden geruimd. Dinsdag werd het virus bij een ander bedrijf in Hierden het virus ook al aangetroffen. Daar werden zo'n 7000 eenden geruimd.

De drie bedrijven liggen allen binnen een straal van 1 kilometer van elkaar. In andere bedrijven die binnen dat gebied liggen, is het virus niet aangetroffen. Voor alle andere pluimveebedrijven binnen een straal van 10 kilometer van de geruimde bedrijven geldt sinds 7 juni al een vervoersverbod.

Eerste grote besmetting sinds begin mei

De besmettingen van de afgelopen dagen zijn de eerste bij grote pluimveebedrijven sinds 2 mei. Toen werden zo'n 90.000 kippen geruimd in Lunteren. Voor die tijd verspreidde het virus zich snel.

Sinds 26 oktober 2021 geldt een landelijke ophokplicht voor pluimveebedrijven. Dat betekent dat zij al hun pluimvee binnen moeten houden. Voor hobbyhouders geldt een landelijke afschermplicht. Zij moeten hun vogels beschermen tegen uitwerpselen van wilde vogels door ze bijvoorbeeld in een volière te houden.

Minister Staghouwer (Landbouw) liet op 3 juni in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de situatie in Nederland "nog te onrustig is" om landelijke of regionale maatregelen in te trekken. In België is de ophok- en afschermplicht sinds 14 mei niet meer van kracht en ook in sommige delen van Duitsland is dat het geval.

Miljoenen dieren zijn inmiddels geruimd. De vogelgriep; komen we er ooit nog van af? Je ziet het in deze video: