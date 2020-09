Tientallen gewonden bij explosie moskee Bangladesh

In een moskee in Bangladesh zijn tientallen gewonden en vermoedelijk ook doden gevallen bij een explosie. Aan het eind van het avondgebed ontplofte een gasleiding die onder de moskee of vlakbij de moskee onder de grond ligt.

Volgens de eerste berichten raakten zo'n veertig mensen gewond, maar op sociale media gaan foto's rond waarop te zien is dat slachtoffers overdekt zijn met brandwonden. Een aantal van hen zal dat vermoedelijk niet overleven.

De moskee staat in de stad Narayanganj, ten zuiden van de hoofdstad Dhaka. Zeker 37 mensen zijn in een ziekenhuis opgenomen. "Hun toestand is kritiek", zei een woordvoerder.

Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de ontploffing is geweest.