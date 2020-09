Dode en tientallen gewonden bij explosie moskee Bangladesh

In een moskee in Bangladesh zijn tientallen gewonden en zeker een dode gevallen bij een explosie. Aan het eind van het avondgebed ontplofte een gasleiding, die vlakbij de moskee onder de grond ligt.

Een jongen van 7 kwam om het leven in een kliniek in de hoofdstad Dhaka, nadat zo'n 95 procent van zijn huid door de explosie verbrand was geraakt. Van de veertig gewonden liggen de meesten volgens lokale autoriteiten in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De moskee staat in de stad Narayanganj, ten zuiden van Dhaka. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de ontploffing is geweest.