Thaise overheid deelt gratis wietplanten uit, maar jointje op straat nog verboden

De regering van Thailand is begonnen met het weggeven van een miljoen gratis wietplanten. Dit plan is onderdeel van een campagne om een grote cannabisindustrie op te zetten in het land.

De teelt van cannabis in Thailand is gisteren officieel gelegaliseerd. Dit betekent niet dat de Thai nu zomaar een jointje mogen opsteken. De nieuwe wetgeving beperkt de consumptie van cannabis tot medicatie of voedselproducten met een maximum van 0,2 procent THC, de werkzame stof in de drug.

Ander gebruik van wiet in het openbaar kan nog steeds leiden tot hoge boetes of celstraffen. Normale wiet bevat tussen de 5 en 35 procent THC.

Officiële wietgroei-app

Het doel van het project is om een lucratieve cannabisindustrie op te zetten in het land. Ook hoopt de overheid toeristen aan te trekken met de nieuwe producten die THC bevatten. Eerder kondigde minister van Gezondheidszorg Anutin Charnvirakul al aan op Facebook dat dit "meer dan 7 miljard baht (190 miljoen euro) aan inkomsten per jaar kan opleveren voor de Thaise regering en bevolking."

Charnvirakul geeft wel een waarschuwing bij het uitdelen van de planten: "Ga de plant niet zelf gebruiken en vervolgens lachend thuis niks zitten doen."

Om te garanderen dat de gratis planten niet misbruikt worden, moeten wietkwekers hun plant registreren op een nieuwe app van de overheid: PlookGanja. De app is al meerdere miljoenen keren gedownload, zei Charnvirakul.

De regering heeft ook meer dan 3000 gevangenen vrijgelaten die waren opgesloten toen het kweken en handelen van wiet nog illegaal was.