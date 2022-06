Droomweek Van Rijthoven nóg mooier met bereiken halve finales Rosmalen

Tim van Rijthoven heeft de smaak te pakken bij het Libéma Open in Rosmalen. De nummer 205 van de wereld, met een wildcard tot het grastoernooi toegelaten, boekte er ten koste van Hugo Gaston zijn derde zege op rij en plaatste zich daarmee verrassend voor de laatste vier: 7-6 (2), 6-4. In de halve finales treft de enig overgebleven Nederlander in het toernooi de winnaar van het duel tussen de Rus Karen Chatsjanov en Félix Auger-Aliassime, de als tweede geplaatste Canadees die in de tweede ronde Tallon Griekspoor dwarszat.

Rosmalen live bij NOS Volg zaterdag de halve finales van de mannen (vanaf 15.00 uur) en zondag de vrouwenfinale (12.00 uur) en de mannenfinale (rond 14.45 uur) via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

De 25-jarige Van Rijthoven sierde eerder deze week zijn eerste wedstrijd op gras bij de senioren op met zijn eerste overwinning op ATP-niveau en gaf die primeur een fraai vervolg door te stunten tegen de Amerikaan Taylor Fritz, de nummer veertien van de wereld. Die knappe zege voelde als een doorbraak, zei hij kort na afloop. De 1,88 meter lange en met een sterke service gezegende Roosendaler ging tegen Gaston, de nummer 66 van de wereld, door met waar hij gebleven was, maar ook de 21-jarige Fransman liet zien wat hij in zijn mars heeft. Pas in de twaalfde game moest een serveerder, Gaston in dit geval, serieus op zijn tellen passen. Tiebreak Een tiebreak moest niettemin de beslissing brengen in de eerste set. Daarin mocht Van Rijthoven na twee minibreaks bij een 5-1 voorsprong van speelhelft wisselen om na een sterke tweede en eerste service de set met 7-2 naar zich toe te trekken.

Tim van Rijthoven - ANP