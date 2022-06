Zeeuwse Statenleden verbaasd dat bedrijf legaal 50 kilo pfas loost in Westerschelde

Dat advies leidde in Zeeland tot een hernieuwde oproep om snel een bevolkingsonderzoek te houden. Daaruit moet blijken hoeveel schadelijke pfas er in het bloed van bewoners van het Westerscheldegebied zit.

Twee weken geleden adviseerde het RIVM nog om zo min mogelijk vis, garnalen, oesters en mosselen uit de Westerschelde te eten. Er zit te veel pfas in, acht tot tien keer hoger dan bij vergelijkbare producten in de winkel.

Statenleden waren volgens de regionale omroep verbaasd over het nieuws en wilden weten of er mogelijk nog meer bedrijven zijn die een dergelijke vergunning hebben. Volgens de gedeputeerde is dat niet het geval. Ook wilde een aantal Statenleden duidelijk maken dat ze de lozingen volledig stoppen.

Het chemiebedrijf Sabic in Bergen op Zoom stort jaarlijks met toestemming 50 kilo pfas in de Westerschelde. Het bedrijf heeft een vergunning voor het lozen van pfas, maar gaat proberen de hoeveelheid met 90 procent terug te brengen.

Pfas is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. De afkorting pfas staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Er zijn ongeveer 5000 verschillende soorten. Ze zijn slecht voor het milieu, nauwelijks afbreekbaar en tasten het immuunsysteem aan. Een aantal types is bij langdurige blootstelling kankerverwekkend.

Vorig jaar ontstond in Zeeland grote onrust toen bekend werd dat het chemieconcern 3M in het Belgische Zwijndrecht duizenden kilo's pfas per jaar loosde op de Schelde. Via de Westerschelde stroomt het naar zee.

Pfas die door vis en andere zeeproducten in het menselijk lichaam komt, draagt extra bij aan de toch al hoge pfas-blootstelling via andere bronnen in Nederland.