Britse bioscopen halen film over dochter Mohammed van het scherm

200 Muslims protesting the sectarian hate film Lady of Heaven outside Cineworld in Broad Street, Birmingham now. pic.twitter.com/V1an3O0wuW

The Lady of Heaven vertelt het levensverhaal van Fatimah, parallel aan dat van een hedendaags kind in Irak. De kritiek richt zich op de manier waarop de regisseur, de sjiitische moslim Yasser al-Habib, belangrijke figuren uit de islam neerzet. Soennitische organisaties spreken van blasfemie en racisme. Volgens hen doet de film de historische werkelijkheid geweld aan.

In de film worden heilige personen niet door acteurs gespeeld - het afbeelden van heiligen is in de islam verboden. Ook hoofdpersoon Fatimah wordt niet vertolkt door een actrice, maar weergegeven met behulp van speciale effecten.

De trailer van de film: