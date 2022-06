Tilburg legt deelscooters aan banden na 1000 klachten in een jaar

Het aantal deelscooters in Tilburg wordt bijna gehalveerd. Er rijden er nu zo'n 400 rond in de Brabantse stad en dat wordt teruggebracht naar 250. Aanleiding zijn de ruim duizend meldingen van overlast vorig jaar.

De elektrische deelscooters zijn populair. Er werden in Tilburg in 2021 een half miljoen ritjes mee gemaakt. Bij een deelscooter gebruik je een app op je telefoon om een scooter van het slot te halen. Vervolgens rijd je naar je bestemming en betaal je voor de gereden afstand.

Maar door het grote aantal gebruikers gaat het ook nogal eens mis met de scooters. Ze worden achtergelaten op opritten of op de stoep waar ze de doorgang belemmeren. De scooters worden soms ook vernield. Er zijn elektrische deelscooters die in brand worden gestoken, in de sloot belanden of in een boodschappenkarretje eindigen, schrijft Omroep Brabant.

Streng beleid

Daarom grijpt de gemeente Tilburg in met een nieuw, streng beleid dat 1 september ingaat. Vanaf die datum is er plek voor drie aanbieders, maar met minder scooters. GO Sharing is nu nog de enige aanbieder en moet dus een groot deel van de 400 scooters weghalen. Het bedrijf met de lichtgroene scooters mag nog maar 125 elektrische deelscooters en 125 elektrische deelfietsen aanbieden.

Nieuwkomers in Tilburg zijn Felyx met 125 donkergroene elektrische deelscooters en Ride Dott dat 125 fietsen in Tilburg beschikbaar stelt. De drie bedrijven mogen groeien met 50 tweewielers per half jaar, maar alleen als de overlast niet toeneemt.

De bedrijven moeten zich aan verscheidene eisen houden om hun vergunning te behouden. Zo moeten kapotte of foutgeparkeerde scooters binnen 24 uur worden weggehaald en moeten de voertuigen schadevrij en veilig zijn.

Boetes

De gemeente Tilburg handhaaft actief op foutparkeren in de binnenstad. De boete is 70 of 100 euro, afhankelijk van de plek en het gevaar.

"We willen deze service gewoon blijven aanbieden, want Tilburg verdient schone deelmobiliteit", legt een woordvoerder van de gemeente uit. "Tegelijkertijd moet de overlast teruggedrongen worden en dat vraagt om regels."