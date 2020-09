Dumoulin weet, ondanks vijfde plaats: 'Primoz is op dit moment stapje beter'

Dumoulin schat Roglic hoger in en verbaast zich over alleskunner Van Aert - NOS

Het is een veelgehoord en daardoor bijna vervelend wielercliché: je kunt de Tour in de eerste week niet winnen, maar wel verliezen. Dat de eerste zeven dagen ook nagenoeg perfect kunnen verlopen, bewijst Jumbo-Visma. "We winnen drie ritten in een week en de kopmannen staan op twee en vijf", vat Tom Dumoulin de score van de Nederlandse ploeg samen. "Het kan niet beter." Zeven ritten, drie overwinningen Spekgladde wegen in de eerste etappe, een aankomst bergop en zelfs waaiers op vrijdag, maar Jumbo-Visma doorstond de uitdagingen met verve. Primoz Roglic, derde in het klassement, won de vierde etappe naar skioord Orcières-Merlette waar hij alle concurrenten eraf sprintte, iets dat Wout van Aert - ondanks de inspanningen voor zijn kopmannen - vervolgens in twee vlakke etappes deed.

Quote Op dit moment is Primoz een stapje beter. Tom Dumoulin

Dumoulin staat in zijn eerste grote ronde sinds de Giro van 2019, die hij met een knieblessure moest verlaten, na acht dagen op de vijfde plaats. Zijn achterstand op geletruidrager Adam Yates bedraagt maar dertien seconden. Roglic geeft slechts drie tellen toe en bezet de tweede plek. Wie is dan de échte kopman? "Nou, op dit moment proberen we mij in het klassement te houden en dat gaat heel goed. Maar Primoz is wel de eerste man van ons", verklaart Dumoulin.

Strijd om gele trui - NOS

"Hij is heel dominant en wint die rit", haalt Dumoulin zich de vierde etappe nog even voor de geest. "Terwijl ik vooral bezig was met aanklampen. Dat is wel een verschil. Ik zat er wel bij, maar op dit moment is Primoz een stapje beter." 'Wat doe jij allemaal?!' De overwinningen van meesterknecht Van Aert verbazen ook Dumoulin. "Wat doe jij allemaal", vroeg hij vrijdag aan de Belg, kort na zijn tweede zege. "Primoz is heel goed in zich vastbijten in een wiel. Hij heeft letterlijk de hele dag in het wiel gezeten bij Wout", analyseert Dumoulin. "Af en toe zaten ze te ver en dan reed Wout hem door de wind weer naar voren. Dat heeft hij misschien wel honderd keer gedaan, dat is toch energie die je spendeert. Maar het lijkt hem allemaal niks uit te maken." Bekijk hier de overwinning en de reactie van Van Aert:

Niet ver achter Van Aert, in elk geval in dezelfde groep, finishten Dumoulin en Roglic. In tegenstelling tot onder anderen Tadej Pogacar, Bauke Mollema en Mikel Landa lieten zij zich niet verrassen door een breuk in het peloton. Jumbo-Visma wist waar dat zou kunnen gebeuren en vlak daarvoor reed Dumoulin buitenom naar voren. "Ik ging even door de wind, we wisten dat het daar ging gebeuren. Normaal ben ik goed in energie sparen, maar daar is het goed energie te spenderen waar je later blij mee bent." Pact zonder te overleggen De versnelling die Pogacar uit de toptien van het klassement deed kukelen was niet eens uitvoerig uitgedokterd. Helemaal niet zelfs, zegt Dumoulin. "Er is eigenlijk niet gesproken met andere ploegen." "Sepp Kuss en George Bennett, twee kleine klimmertjes, waren erbij. En Wout, om Primoz en mij uit de problemen te houden. Ineos en Astana zetten er twee man bij, zo heb je een verbond zonder dat je erover hebt gepraat." 'Ik verwacht wel koers' Zaterdag trekt het peloton de Pyreneeën in. De renners moeten drie beklimmingen over, twee van de eerste en een van de buitencategorie. "Ik verwacht wel koers. De Pyreneeën zijn niet superlastig dit jaar, het zijn maar twee ritten. Maar morgen is echt wel een zware rit, die gaan we wel aangrijpen als we kansen hebben."